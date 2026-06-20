Japón vs Túnez EN VIVO: ¿Cuándo, Dónde ver el partido 1000 del Mundial 2026?

Japón y Túnez se enfrentarán en un duelo correspondiente a la segunda jornada del Grupo F. El encuentro se disputará en el Estadio Monterrey y pasará a la historia al convertirse en el partido número 1,000 de las Copas del Mundo.

Países Bajos vs Japón / Masashi Hara Ampliar

La selección de Japón llega con la confianza en alto tras rescatar un valioso empate 2-2 frente a Países Bajos en un encuentro que peleó hasta los últimos minutos. Ahora, los nipones buscarán sumar su primera victoria del torneo para colocarse en los primeros puestos del grupo y llegar con amplias posibilidades de clasificar a la última jornada, donde se medirán ante Suecia.

Por su parte, Túnez afronta este compromiso en medio de un entorno complicado. Tras la contundente derrota por 5-1 frente a Suecia, el conjunto africano decidió realizar un cambio en el banquillo, luego de exhibir serias deficiencias defensivas durante su debut. Con ese panorama, los tunecinos están obligados a conseguir un resultado positivo que les permita mantenerse con opciones de avanzar antes de enfrentar a Países Bajos en la última fecha.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Países Bajos aplasta a Suecia y se acerca a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Será un partido clave para las aspiraciones de ambas selecciones. Japón intentará confirmar su condición de favorito y dar un paso importante hacia los octavos de final, mientras que Túnez buscará sorprender y mantenerse con vida en la competencia.

Túnez vs Japón DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER