Japón vs Túnez EN VIVO: ¿Cuándo, Dónde ver el partido 1000 del Mundial 2026?
Se juega el partido 1000 en mundiales, en un histórico duelo entre Japón y Túnez por fase de grupos.
Japón y Túnez se enfrentarán en un duelo correspondiente a la segunda jornada del Grupo F. El encuentro se disputará en el Estadio Monterrey y pasará a la historia al convertirse en el partido número 1,000 de las Copas del Mundo.
La selección de Japón llega con la confianza en alto tras rescatar un valioso empate 2-2 frente a Países Bajos en un encuentro que peleó hasta los últimos minutos. Ahora, los nipones buscarán sumar su primera victoria del torneo para colocarse en los primeros puestos del grupo y llegar con amplias posibilidades de clasificar a la última jornada, donde se medirán ante Suecia.
Por su parte, Túnez afronta este compromiso en medio de un entorno complicado. Tras la contundente derrota por 5-1 frente a Suecia, el conjunto africano decidió realizar un cambio en el banquillo, luego de exhibir serias deficiencias defensivas durante su debut. Con ese panorama, los tunecinos están obligados a conseguir un resultado positivo que les permita mantenerse con opciones de avanzar antes de enfrentar a Países Bajos en la última fecha.
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Será un partido clave para las aspiraciones de ambas selecciones. Japón intentará confirmar su condición de favorito y dar un paso importante hacia los octavos de final, mientras que Túnez buscará sorprender y mantenerse con vida en la competencia.
Túnez vs Japón DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
- FECHA: sábado 20 de junio
- HORA: 21:30 horas (tiempo del centro de México)
- ESTADIO: Estadio de Monterrey
- TV: ViX Premium
- RADIO: W Deportes 730 AM / W Radio 96.9 FM