INE exhonera a Morena; a Martín Jesús López Obrador y a David León Romero

La fiscalización INE determinó que no se acreditó que el dinero observado en los videos difundidos en 2021 ingresara a las finanzas del partido o se destinara a fines electorales.

Consejo General resuelve expediente sobre recursos observados en videos

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, aprobó declarar infundada la queja presentada contra Morena, Martín Jesús López Obrador, hermano menor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y David León Romero por presuntas irregularidades en materia de fiscalización relacionadas con los videos difundidos en 2021, en los que se observa la entrega de dinero en efectivo.

La denuncia fue promovida por representantes del PAN y del entonces PRD, quienes solicitaron investigar si los recursos mostrados en las grabaciones constituían aportaciones no reportadas al partido Morena o financiamiento irregular para actividades político-electorales.

Tras varios años de investigación, la Unidad Técnica de Fiscalización analizó información bancaria, fiscal, financiera y documental, además de diversos requerimientos a autoridades y personas involucradas, para determinar el origen y posible destino de los recursos observados en los videos.

Sin embargo, el órgano electoral concluyó que no existen elementos suficientes para acreditar que el dinero entregado por David León a Martín López Obrador hubiera ingresado a las finanzas de Morena o hubiera sido utilizado para actividades partidistas o campañas electorales.

INE concluye procedimiento sancionador

En sesión virtual, el Consejo General aprobó declarar infundado el procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización instaurado contra el partido Morena, así como contra Martín Jesús López Obrador y David Eduardo León Romero.

Cabe recordar que el expediente tuvo su origen en las grabaciones difundidas en julio de 2021, en las que aparece Martín López Obrador recibiendo dinero en efectivo de David León Romero, entonces colaborador político en Chiapas.

Con la resolución aprobada este jueves, el INE da por concluido uno de los expedientes de fiscalización electoral derivados de los llamados “videoescándalos” relacionados con familiares del entonces presidente de la República.

La fiscalización INE estableció que las pruebas recabadas durante la investigación no permitieron acreditar un ingreso de recursos a las finanzas partidistas. Con ello, la fiscalización INE concluye uno de los procedimientos vinculados a los videos difundidos en 2021.

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ahz.