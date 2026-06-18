Legisladores pidieron licencias, pero aún no son candidatos: Sheinbaum

Será el partido Morena quien decida con base a reglas muy claras, fue la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum ante la lluvia de licencias que se dieron al la Comisión Permanente del Congreso para contender en el proceso interno para las candidaturas de las elecciones de 2027.

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Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria fue cuestionada que al menos tres políticos morenistas, podrían caer en nepotismo, sin embargo sin dar nombres, enfatizó que el retiro de los legisladores, no significa que ya tienen garantizada una candidatura.

“Pero pidieron licencia nada más, ¿no?, no quiere decir que vayan a ser, a representar a su estado, a su municipio. Pidieron licencia, y Morena, pues, tiene una serie de requisitos que deben cumplirse. O sea, no es que ya los hayan elegido”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué postura mantiene la Presidenta sobre el nepotismo?

Recordó que como Presidenta se ha manifestado en distintos momentos en contra del nepotismo y celebró que será una ley en 2030, ello después que se le expuso posible nepotismo como es el caso del senador Félix Salgado Macedonio, padre de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

¿Se pronunció sobre las alianzas con el PT y el PVEM?

Este jueves también se le preguntó sobre la posible afectación a Morena, por las alianzas que pueda mantener con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México cuando no apoyaron la llamada Reforma Electoral, sin embargo, la jefa del Ejecutivo Federal, sólo enfatizó que no le corresponde pronunciarse en algo que sólo compete al partido político.

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RSU