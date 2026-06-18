El esperado deshielo: Sheinbaum confirma fecha para recibir al rey Felipe VI en México

Informó la presidenta Claudia Sheinbaum, que será el próximo 25 de junio, cuando se reúna con el Rey de España, Felipe VI, un acercamiento que dijo será muy rápido.

¿Cuándo se reunirá Sheinbaum con el Rey de España?

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria explicó que hasta el momento no se tienen acordados temas de plática entre ambos, sin embargo dijo que la importancia histórica y actual de los pueblos originarios en México.

“Todavía no sabemos los temas, viene el jueves en la tarde, el jueves 25 en la tarde. Viene muy corto tiempo y obviamente pues nosotros vamos a hablar siempre de los pueblos originarios, de la importancia de los pueblos en México a lo largo de la historia, desde antes de que llegaran los españoles, y ahora, y el valor que representan para el país, entre otras cosas”. —

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¿Cómo ha evolucionado la relación entre México y la Corona española?

Comentó que la relación se ha mejorado con la Corona española, después que el Rey ha dado sus pasos para reconocer al pueblo mexicano, ello después de los desencuentros con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, por las disculpas que solicitó al Rey ante la Conquista y la decisión con ello de España de exponer la carta de su antecesor.

“El asiste a la exposición y ahí hace declaraciones, que si bien no es el perdón que se solicitó en su momento, sí es un avance, sí es un paso que da él en este sentido, de reconocimiento de los pueblos originarios, de los abusos de Hernán Cortés particularmente y de la conquista. Y ese paso pues es reconocido. Ahora, nosotros seguimos con la visión de que es muy importante que en España se reconozca la grandeza cultural de México”. —

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¿Qué destacó Sheinbaum sobre la cultura de México?

La Jefa del Ejecutivo Federal indicó que lo importante es que en España se reconozca la grandeza cultural de México. Que no inicia con la colonia dijo, sino con la grandeza cultural que viene del origen de los pueblos indígenas, de las grandes civilizaciones.

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