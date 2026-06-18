Legisladores del PAN piden a Sheinbaum no minimizar dichos de Trump sobre México

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sentenció que la primera mandataria, Claudia Sheinbaum, no puede actuar como si no pasara nada, ante los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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Este jueves, en conferencia de prensa, sentenció que no basta con no engancharse con el presidente estadounidense para evadir su responsabilidad y minimizar la situación que vive México.

“Lamentablemente se dejó que el crimen organizado tuviera el control en muchos territorios del país”. — Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados Ampliar

¿Qué dijo Genoveva Huerta sobre las declaraciones de Trump?

En tanto, la diputada federal también del PAN, Genoveva Huerta, dijo que es doloroso e indignante escuchar al presidente de Estados Unidos decir ante las potencias del G7, que México perdió el control del país.

Aseveró que lo verdaderamente grave es que, en México, la presidenta Claudia Sheinbaum no le dé la importancia que amerita la situación.

¿Cómo evaluó la oposición la estrategia de seguridad?

Señaló como falso lo dicho hoy por Sheinbaum, de que su gobierno mantiene una estrategia permanente para combatir a la delincuencia organizada en México.

“Mientras el Gobierno insiste en que todo va bien, los carteles siguen controlando las carreteras, imponiendo cobros de piso, y decidiendo la vida de millones de mexicanos”. — Genoveva Huerta, diputada federal del PAN

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