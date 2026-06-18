Emiratos Árabes se integra a la ola internacional que restringe las redes sociales en adolescentes

Se prohibirán las redes sociales a los adolescentes. / MoMo Productions

Una nueva barrera para los usuarios más jóvenes

La relación entre los menores de edad y las redes sociales enfrenta un nuevo capítulo. Emiratos Árabes Unidos anunció este jueves una normativa que impedirá a los menores de 15 años acceder a plataformas digitales, convirtiéndose en el primer país árabe en establecer una restricción de este tipo.

La decisión fue aprobada por el gabinete encabezado por el primer ministro, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, y responde a la creciente preocupación sobre los efectos que el uso intensivo de redes sociales puede tener en la salud mental, la privacidad y la seguridad de niños y adolescentes.

A partir de la entrada en vigor de la medida, los menores de 15 años no podrán crear cuentas ni participar en actividades dentro de estas plataformas, lo que incluye publicar contenido, comentar, compartir publicaciones o integrarse a grupos abiertos.

Adolescentes utilizando el celular en la escuela / Klaus Vedfelt Ampliar

Verificación obligatoria y vigilancia tecnológica

Uno de los aspectos más relevantes de la nueva regulación es que traslada gran parte de la responsabilidad a las empresas tecnológicas. Las plataformas que operen en Emiratos deberán implementar sistemas sólidos de verificación de edad, dejando atrás el modelo basado únicamente en que los usuarios declaren su fecha de nacimiento.

Entre las herramientas contempladas se encuentran comprobaciones mediante identificaciones digitales y tecnologías apoyadas en inteligencia artificial capaces de detectar inconsistencias en la información proporcionada por los usuarios. Además, las compañías deberán eliminar cuentas pertenecientes a menores que incumplan con la edad mínima establecida e impedir que puedan abrir nuevos perfiles utilizando métodos alternativos.

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La normativa también establece que los adolescentes de 15 y 16 años sí podrán utilizar redes sociales, aunque bajo condiciones especiales. Las plataformas tendrán que ofrecer filtros de contenido, límites en la interacción con desconocidos, controles sobre el tiempo de pantalla y opciones de supervisión parental.

Las empresas dispondrán de un plazo de doce meses para adaptar sus sistemas a las nuevas exigencias. En caso de incumplimiento, las autoridades emiratíes podrán emitir advertencias o aplicar otras medidas regulatorias.

Restricción a redes sociales para adolescentes. / MoMo Productions Ampliar

Una tendencia que se expande por el mundo

La decisión de Emiratos no surge de manera aislada. En los últimos meses, diversos gobiernos han impulsado iniciativas similares con el objetivo de proteger a menores de los riesgos asociados al entorno digital.

Australia fue uno de los primeros países en aprobar restricciones de este tipo, mientras que el Reino Unido anunció recientemente que prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años. España también analiza propuestas encaminadas a elevar la edad mínima para utilizar estas plataformas.

El debate continúa abierto. Mientras algunos especialistas consideran que estas medidas pueden reducir problemas como el ciberacoso, la exposición a contenidos inapropiados y la dependencia digital, otros advierten que los sistemas de verificación aún presentan fallas y pueden ser burlados con relativa facilidad.

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Lo cierto es que Emiratos Árabes Unidos ha decidido tomar una postura firme. Con esta regulación, el país se incorpora a una corriente internacional que busca redefinir la manera en que las nuevas generaciones se relacionan con el mundo digital y establecer límites más claros en una era dominada por las pantallas.