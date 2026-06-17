Padre buscador envía carta a Selección Mexicana solicitando apoyo y dijo “Ustedes pueden sumar un granito de arena”
Gustavo Hernández, padre buscador, ganó visibilidad por exigir una reunión con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación y quien le exigió por lo menos “un huesito” de su primogénito
Es bien sabido que en México, miles de personas han dedicado su vida a buscar a sus seres queridos que han desaparecido en el país por diversas causas. Desafortunadamente, el ambiente no cambia y la impotencia por exigir justicia aumenta.
Tal es el caso de Gustavo Hernández, padre buscador y que ha pedido a la Selección Mexicana ayuda a través de una carta para visibilizar la lucha de las madres y padres buscadores. Así que sigue leyendo para mantenerte informado/a de todo lo que sucede alrededor del caso.
¿Qué cuenta en la carta el padre buscador, Gustavo Hernández?
De acuerdo con él mismo, menciona que ellos no buscan estar en contra del Mundial 2026, al contrario, sin embargo, su situación actual no les permite disfrutar un evento de tal magnitud pues lo primero es buscar y exigir justicia no solo para ellos mismos, sino para toda una comunidad que enfrenta las mismas condiciones sociales y desiguales.
En la carta, el padre buscador menciona que:
Ustedes pueden sumar un granito de arena para lograr ese sueño y que mi hijo regrese a casa para que los veamos jugar juntos. Tienen un gran poder para ayudar a las familias que buscamos a maestros desaparecidos. Cada partido, cada mensaje y cada gesto suyo, tiene un impacto profundo en nuestro país y en la conciencia de millones de personas”— Gustavo Hernández, padre buscador
La historia de Gustavo Hernández, padre buscador que pidió “un huesito” de su hijo
Gustavo Hernández, padre buscador, ganó visibilidad por exigir una reunión con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación y quien le exigió por lo menos “un huesito” de su primogénito.
Debido a esa reunión, se pudo abrir una línea de investigación para poder saber lo sucedido con su hijo y en dónde pudiera estar. Así que aunque resultó favorable para él, asegura que miles de familias han estado rotas por mucho más tiempo, exigiendo justicia por todas partes y eso no ha llegado.
¿La Selección Mexicana ha recibido su carta?
Desafortunadamente no. Gustavo Hernández, el padre buscador, intentó ir a las oficinas pero, éstos rechazaron la entrega mencionando que le pidieron acudir a las oficinas centrales que se encuentran en Toluca. Por lo mismo, menciona que asistirá pronto a enviar la carta para que se pueda visibilizar la lucha que tienen.