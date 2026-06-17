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Aeronave se desploma en carretera de Laredo, Texas

Una aeronave cayó sobre una carretera en Laredo, Texas; equipos de emergencia rompieron ventanas para evacuar a los lesionados.

Aeronave se desploma en carretera de Laredo, Texas

Zaira de la Rosa

Una aeronave se desplomó durante la noche de este martes en una transitada carretera de Laredo, Texas, sin que hasta el momento se reporten víctimas mortales.

De acuerdo a los primeros reportes, el incidente ocurrió en las inmediaciones del Loop 20 por la milla 8, lugar a donde arribaron equipos de emergencia para auxiliar a las personas a bordo.

¿Cómo se logró el rescate de pasajeros?

A pesar de que la avioneta se incendió, los rescatistas rompieron las ventanas de la cabina de la aeronave y lograron abrir una de las compuertas para que los pasajeros pudieran salir con vida.

Posteriormente, los lesionados fueron trasladados a un hospital cercano.

Autoridades federales inician investigaciones sobre el desplome

Autoridades mantienen las investigaciones para determinar las causas que provocaron el accidente.

Hasta el momento, se desconoce el número de personas que viajaban a bordo de la aeronave.

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