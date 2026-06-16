Gobierno federal desmiente clausuras de gasolineras y rechaza desabasto de combustible: Secretaría de Energía

Continúan los precios de la Gasolina en 23 pesos en expendios de la ciudad de México

La Secretaría de Energía (SENER), Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) desmintieron las versiones que señalan supuestas clausuras injustificadas de estaciones de servicio para ocultar un desabasto de gasolina y diésel en el país.

A través de un comunicado conjunto, las dependencias federales calificaron como falsa la información difundida en una columna de opinión que asegura que el Gobierno de México está cerrando gasolineras para encubrir una falta de combustibles.

¿Por qué se están realizando inspecciones en las gasolineras del país?

Las instituciones precisaron que las verificaciones realizadas por los órganos reguladores se efectúan conforme a la normativa vigente y dentro de sus facultades legales, con el objetivo de garantizar que la población reciba combustibles lícitos, de calidad, en cantidades correctas y bajo condiciones seguras para las personas y el medio ambiente.

Pemex reporta incremento del 9% en sus ventas y descarta escasez

Asimismo, informaron que PEMEX cuenta con producto suficiente para abastecer a sus clientes y que el suministro de gasolina y diésel opera con normalidad en todo el país.

Como respaldo de esta afirmación, señalaron que entre enero y mayo de 2026 las ventas de gasolinas y diésel de la empresa pública registraron un incremento del 9 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025.

Finalmente, las dependencias federales reiteraron su compromiso de mantener una coordinación permanente para garantizar el acceso de la población a combustibles seguros y de calidad, en beneficio del pueblo de México.

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