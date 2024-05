Jamás nos prestaríamos a politizar las desapariciones: Madre buscadora

No estamos en contra de que se haga esta búsqueda, pero con el debido respeto y acompañamiento", expresó Jaqueline Palmeros, buscadora del colectivo "Una luz en el camino"

Las más interesadas en encontrar a nuestros desaparecidos somos nosotras, “jamás nos presaríamos a ser actores de ninguna índole ni politizar la desaparición de nuestros seres queridos”, afirmó la señora Jaqueline Palmeros, madre buscadora del colectivo “Una luz en el camino”, quien estuvo presente en sito en donde a decir de la buscadora Cecilia Flores habría un crematorio y fosa clandestinos en CDMX.

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la madre Jael Montserrat, desaparecida desde 2020, detalló que estuvo presente en el sitio con otras buscadoras, sin embargo, no les permitieron el acceso hasta la llegada del Fiscal May Gómez Jiménez.

Pudieron entonces constatar la labor de los peritos y corroborar que los restos localizados no eran humanos; “efectivamente con el conocimiento que hemos adquirido a simple vista se veía que no eran restos humanos”. Puntualizó que para poder cremar el cuerpo se necesitarían al menos 30 llantas y este “era un tiradero de basura”.

Lamentó que no se corroborara que los restos fueran humanos, ya que la zona se ha revisado con anterioridad a lo que dijo “a nosotros es a quienes nos duele más esta situación, porque jugaron con nuestros sentimientos y nuestras emociones… no estamos a favor ni en contra de nadie, pero sí podemos asegurar que ese no era un crematorio clandestino”.

No obstante, dijo “no desestimamos la posibilidad de que en la zona hubiese algún hallazgo porque la zona se presta”.

“No estamos en contra de que se haga esta búsqueda, somos partidarias de la búsqueda de Ceci Flores que es legítima”, pero señaló que en su búsqueda “fuimos muy laceradas por la manera de proceder de la compañera, tiene todo el derecho de seguir buscando, pero con el debido respeto y acompañamiento”.

“El tema es que sino cuidamos el debido proceso de búsqueda se quedan vulneradas las personas que siguen caminando en los territorios”

Señaló que en zonas como el Ajusco, el cerro de Guerrero o Tláhuac se han encontrado restos expuestos, y aunque a primera vista es fácil que un antropólogo forense determine cuando se trata de un restos óseos de fauna o humano, dejó clara la exigencia de que “los restos se llevaran a analizar”.