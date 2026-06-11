Estados Unidos vs Paraguay: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el Mundial 2026

El Estadio Los Ángeles será el inmueble que acoja el debut de Estados Unidos en el Mundial 2026, cuando se enfrente a Paraguay, este viernes en actividad del Grupo D.

Selección Estados Unidos / John Dorton/USSF Ampliar

Los de las Barras y las Estrellas consiguieron su pase automático como anfitrión. En lo que va del 2026 cayeron en tres de sus cuatro partidos amistosos. Estados Unidos enfrentará su décimo segunda participación en Copas del Mundo; en el 2002 alcanzaron los cuartos de final, donde quedaron eliminados ante Alemania.

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Individualmente, en la plantilla norteamericana destacan figuras como Christian Pulisic, ofensivo del Milan, Weston McKennie, volante de la Juventus, y Giovanni Reyna, creativo del Mönchengladbach.

Por su parte, los guaranís vivirán su novena Copa del Mundo, sin embargo, ésta tiene un sabor especial por regresar después de 16 años de ausencia. Justo en Sudáfrica 2010 lograron su mejor actuación llegando a cuartos de final.

Antonio Sanabria / Christian Alvarenga Ampliar

Tras una eliminatoria sudamericana donde finalizaron en sexto lugar, Paraguay, con Julio Enciso y Miguel Almirón como figuras, intentarán aguar la fiesta en suelo estadounidense.

ESTADOS UNIDOS VS PARAGUAY, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: viernes 12 de junio

HORA: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: Los Ángeles

TV: Canal 5 y Azteca 7, TUDN

RADIO: W Radio 96.9 FM / 900 AM | W Deportes 730 AM