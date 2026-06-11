Catar vs Suiza: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el Mundial 2026

Catar y Suiza arrancarán actividad en el Mundial del 2026, en el Estadio San Francisco, este sábado, dentro de la actividad del Grupo B.

Selección de Qatar / Jan Kruger - FIFA Ampliar

Aunque los catarís vivirán su segunda Copa del Mundo consecutiva, es la primera vez que se ganan su lugar en la cancha, tras ser anfitriones hace cuatro años. Los asiáticos solo disputaron dos partidos amistosos en el año, sin victoria, y depositan gran parte de su poderío al ataque en manos de Akram Afif, ofensivo del equipo local Al-Sadd, quien registra 12 goles y 8 asistencias oficiales en este 2026.

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En tanto, Suiza goza de una mayor tradición futbolística, pues vivirá su décimo tercer Mundial, y el sexto en fila. Avanzó las eliminatorias de la UEFA de forma invicta, en un grupo que compartió con Suecia y Eslovenia. Granit Xhaka, volante del Sunderland, vivirá como capitán su cuarta Copa del Mundo, mientras que Breel Embolo, delantero del Rennais, es su estrella al ataque.

Selección Suiza / Mattia Ozbot Ampliar

Catar va por sus primeros puntos mundialistas, mientras que Suiza intentará corroborar su condición de favorito a través de la Cadena W.

CATAR VS SUIZA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER