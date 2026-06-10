Museo Yancuic pone en exhibición jerseys históricos conmemorativos

El Museo Yancuic brinda una experiencia mundialista única y acogedora para los amantes del fútbol. La exposición lleva por nombre álbum épico, el motivo es que al entrar al museo te darán un pasaporte, en el cual deberás conseguir todos los sellos de las distintas salas para llenarlo. Además hay una zona de juegos, donde podrás disfrutar de diferentes actividades, de igual forma ahí encontrarás más sellos.

Cabe destacar que al llenar tu pasaporte, podrás conseguir una estampa exclusiva de la experiencia. El museo está ubicado en Av. Ermita Iztapalapa 2325, colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa. La entrada a la exposición es totalmente gratuita, los horarios son de miércoles a viernes de las 10 a las 17 horas (a las 16 se dan las últimas entradas), sábados y domingos de las 10 a las 18 horas (los últimos accesos son a las 16:30).

Durante el recorrido podrás ver camisetas históricas, trofeos, balones, tacos usados por jugadores, la réplica de la Copa del Mundo, entre muchas cosas más.

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Es una experiencia sumamente interesante, que tiene muchas cosas llamativas para los amantes al fútbol y de la historia del deporte. Es una actividad que puedes realizar con la familia o amigos, así que si tienes la oportunidad de asistir no la desaproveches.