César Cravioto defiende a “La Güera”, la “cadenera del Zócalo” que filtraba accesos a la plaza

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, defendió a María Fernanda Islas, alias “la Güera”, quien es conocida en redes como “la cadenera del Zócalo”, y quien el viernes pasado, exigió identificarse a los ciudadanos que querían llegar a la Plaza de la Constitución.

“Sí, es una empresaria, es una más de las que coordinan a los distintos empresarios del Centro Histórico”, aseguró.

¿Por qué “La Güera” estaba controlando los accesos al Zócalo capitalino?

En conferencia de prensa, Cravioto justificó al gobierno diciendo que “la Güera” actuó por iniciativa propia, que ningún funcionario público se lo pidió.

Ella, explicó, “llegó a uno de los puntos de acceso que justamente habíamos acordado con los empresarios del Centro Histórico el martes pasado, para que hubiera agilidad en la entrada de personas tanto de clientes, como de trabajadores.

La señora, dijo, conoce “a muchos de los que trabajan ahí y pues se le hizo fácil llegar y decir bueno pues que puedan pasar”.

Cuando nosotros vimos el video hablamos con ella y le dijimos pues que no, que esa es labor de servidores públicos del gobierno y ya se retiró, se retiró del punto, afirmó.

Evita responder por presuntos vínculos con grupos de choque y Diana Sánchez Barrios

Varios medios de comunicación han identificado a “la Güera” como la lidereza que envió a varios golpeadores a atacar a activistas que colocaban una manta en el Zócalo pidiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que se deslindara del narcogobierno de Sinaloa, pero cuando se le preguntó a Cravioto si ella era líder de ese grupo de choque, se negó a responder.

También la deslindó de la dirigente de los vendedores y diputada aliada de la autollamada Cuarta Transformación, Diana Sánchez Barrios.

Síguenos en Google News y encuentra más información