Más de 120 mil mujeres marcharon este 8M en CDMX; Brugada reporta saldo blanco pero autoridades detienen a hombres por destrozos en Edificio de Gobierno

Más de 120 mil mujeres tomaron las principales avenidas de la capital del país este domingo, para manifestarse de manera pacífica, por el Día Internacional de la Mujer.

La movilización masiva concluyó con saldo blanco, según informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Las autoridades destacaron que la jornada transcurrió sin personas lesionadas, aunque se detectaron incidentes aislados en comercios de la avenida Juárez y el cruce de vallas en la Catedral Metropolitana, los cuales fueron controlados por personal policial.

¿Quiénes fueron los responsables de los daños al patrimonio?

Tras concluir la manifestación feminista, se registró un incidente violento provocado por un grupo de aproximadamente 20 hombres, personas que la jefa de Gobierno calificó como “totalmente ajenas a la movilización”.

Estos sujetos iniciaron destrozos en las puertas y ventanas del Edificio de Gobierno en el Zócalo.

Ante el ataque, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) intervinieron para proteger a las asistentes que aún se encontraban en la zona y evitar mayores daños al inmueble oficial.

Ocho detenidos tras los disturbios

Derivado de la agresión al recinto gubernamental, las autoridades confirmaron la detención de ocho hombres.

De los implicados, cinco fueron remitidos al Ministerio Público para determinar su situación jurídica, mientras que los tres restantes fueron presentados ante el Juez Cívico.

