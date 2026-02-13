Crematorio Plenitud en Chihuahua: César Jáuregui impugnará la liberación del dueño

Crematorio Plenitud, lugar donde se dio el hallazgo de 383 cuerpos en condiciones inhumanas

César Jáuregui, Fiscal General de Justicia del Estado de Chihuahua, manifestó su profunda insatisfacción ante la reciente resolución judicial que dejó en libertad al dueño del crematorio Plenitud, sujeto vinculado al hallazgo de 386 cadáveres en condiciones inhumanas.

¿Por qué fue liberado el dueño del crematorio?

El funcionario calificó como sorprendente el criterio del juez, quien determinó que los actos cometidos no encajan en los tipos penales de ocultamiento de cuerpos, a pesar de que la Fiscalía buscaba una pena de hasta 19 años de prisión por el tratamiento indigno de los restos.

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, César Jáuregui explicó que el juez consideró la conducta como una falta puramente administrativa.

Según el relato del fiscal, el juez argumentó que, por la naturaleza del negocio, el imputado no estaba ocultando los cuerpos.

“Pedíamos una penalidad de diecinueve años, que es lo que nos permitía el tipo penal… Se habla en uno de los tipos penales de ocultamiento de cadáveres, que no, pues no los ocultó, que lo que pasa es que la naturaleza de su negocio, pues no le permitía hacer público que tenía trescientos ochenta y seis cadáveres”. —

La Fiscalía del Estado ha logrado identificar y entregar cerca de 220 cuerpos hasta la fecha, pero el fiscal insistió en que la resolución judicial es un agravio para quienes sufrieron la pérdida de un familiar en estas circunstancias.

¿Qué acciones legales seguirá la Fiscalía?

César Jáuregui enfatizó que, aunque el juez reconoció que la conducta fue “reprochable e inmoral”, decidió anular la prisión preventiva y ordenar la inmediata libertad del procesado, lo que obliga a las autoridades a actuar con rapidez.

Como siguiente paso, Jáuregui anunció que interpondrán un recurso de revisión en un plazo máximo de tres días para revertir esta sentencia y vincular nuevamente a proceso al responsable.

A pesar de admitir que existe un riesgo de fuga tras esta liberación, el fiscal aseguró tener la convicción de que los tribunales superiores corregirán el rumbo del caso para garantizar justicia a las víctimas del crematorio.

