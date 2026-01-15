Primera quincena del año: Cómo definir 12 meses prósperos

Para muchos, la primera quincena del año llega acompañada de estrés, deudas y la famosa cuesta de enero. Sin embargo, como explica Sofía Macías, consultora en Educación Financiera, durante su participación en “Martha Debayle en W”, este momento también es el mejor punto de partida para definir cómo vivirás los próximos 12 meses.

Los datos son claros: aunque el 73% de las personas mantiene sus propósitos durante la primera semana del año, solo el 19% los cumple. En México, 52.4% de los millennials vive con estrés financiero, y en América la cifra alcanza el 74%.

Dos acciones que cambian todo desde enero

Sofía lo resume en dos pasos simples pero poderosos:

“Quítamelo que me lo gasto”Empieza a ahorrar hoy, aunque sean $50 o $100. La constancia pesa más que la cantidad. Haz un presupuestoNo es una tortura: es la herramienta que le da dirección a tu dinero y espacio a los gustos sin culpa.

¿Por qué urge hacerlo en 2026?

El panorama económico apunta a:

Crecimiento más lento en México

Tasas de interés en descenso

Mayor volatilidad cambiaria

Esto vuelve indispensable diversificar ingresos e inversiones, incluso en montos pequeños.

Los errores que sabotean la prosperidad

Entre los más comunes:

Manifestar sin planear

Tener demasiadas metas y pocas prioridades

Evitar los números

Confiar solo en la fuerza de voluntad

El antídoto está en sistemas, educación financiera y acompañamiento.

La prosperidad no se improvisa. Se construye con visión, hábitos claros y decisiones conscientes. Esta primera quincena no tiene que ser el bajón del año, puede ser el punto de partida de 12 meses con menos estrés y más control financiero.