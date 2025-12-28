Descarrilamiento en Oaxaca: revelan video de pasajeros pidiendo auxilio luego de volcar un vagón del Tren Interoceánico

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Marina (Semar), en el tren viajaban 241 pasajeros y nueve integrantes de la tripulación.

Un video grabado por pasajeros del Tren Interoceánico comenzó a circular en redes sociales tras el descarrilamiento ocurrido en Oaxaca, específicamente en la Línea Z del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, a la altura de Nizanda, entre las comunidades de Chivela y Matías Romero.

En las imágenes se observa el interior de un vagón volcado, con personas visiblemente desorientadas, algunas lesionadas y otras pidiendo ayuda mientras esperaban la llegada de los cuerpos de emergencia. Los testimonios captados en el video reflejan momentos de tensión e incertidumbre posteriores al accidente ferroviario.

Pasajeros piden ayuda tras descarrilarse varios vagones del Tren Interoceánico en Oaxaca pic.twitter.com/wJDvTtxh4L — Franc (@paco__miranda) December 29, 2025

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Marina (Semar), en el tren viajaban 241 pasajeros y nueve integrantes de la tripulación, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones. El incidente se produjo tras el descarrilamiento de la máquina principal, lo que provocó la volcadura de al menos un vagón.

Autoridades federales, estatales y de salud activaron de inmediato los protocolos de atención, mientras continúan las labores de revisión técnica para determinar las causas del siniestro.

BREAKING: At least 13 people were killed and 98 others injured after an Interoceánico train derailed in the Istmo de Tehuantepec region of Oaxaca, Mexico. pic.twitter.com/u9ZQ8TvSdI — Breaking911 (@Breaking911) December 29, 2025

El gobierno federal y el estado de Oaxaca mantienen coordinación permanente para brindar apoyo a los afectados y garantizar la seguridad en la operación del Tren Interoceánico.