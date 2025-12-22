Estados Unidos está dando 3,000 dólares para los migrantes que quieran salir del país: Conoce el plan “autodeportación”

Solicitantes de asilo suben a una camioneta para ser trasladados a un albergue en Tijuana, México.(Robert Gauthier/Los Angeles Times vía Getty Images)

El Gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo incentivo económico para migrantes sin documentos que opten por salir voluntariamente del país antes de que concluya el año 2025. Según informó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quienes elijan la opción de “autodeportación” podrán recibir un bono de salida de 3, 000 dólares (casi 54 000 pesos mexicanos) al completar su regreso a su país de origen.

La medida, anunciada el 22 de diciembre, consiste en triplicar el monto previo ofrecido y se enmarca en una estrategia más amplia para ajustar las políticas migratorias bajo la administración actual. La funcionaria a cargo afirmó que esta iniciativa busca incentivar la salida voluntaria de personas indocumentadas y ofrecer una alternativa a los procesos de deportación forzada.

¿Cómo funciona el incentivo de autodeportación?

El programa de autodeportación permite que migrantes sin estatus legal utilicen la aplicación CBP Home, una herramienta digital gestionada por autoridades migratorias para formalizar su intención de salir del país de manera voluntaria. Una vez que el migrante se registra y completa su salida, el Gobierno verificará la salida y procederá a entregar el bono de 3,000 dólares.

Además del incentivo económico, el programa ofrece asistencia para organizar el regreso, incluyendo viaje de vuelta al país de origen, lo que facilita un proceso ordenado de salida sin pasar por detenciones o procedimientos de remoción más costosos.

Las autoridades estadounidenses han promovido esta iniciativa como una forma más económica y eficiente de gestionar la migración irregular, especialmente frente a los altos costos asociados con detenciones, procesos y deportaciones obligatorias, que pueden superar los 17,000 dólares por persona.

Este nuevo incentivo económico para la autodeportación representa un cambio importante en la política migratoria de Estados Unidos, y se espera que muchos analicen esta opción antes de que termine el año.