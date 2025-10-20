;

  • 21 OCT 2025, Actualizado 02:56

LA CORNETA - EL TOP 10: Sabiduría de Barrio

Hay frases que no vas a escuchar nunca en Polanco, en un restaurante caro o en reuniones con gente fresa. Esa sabiduría solo la encuentras en las calles, en el barrio y hoy en La Corneta, te dejamos las mejores diez en el TOP 10.

Carlos Salas

LA CORNETA

En las calles, casi siempre hay más sabiduría que en algún trabajo o escuela. Y no, no hablamos de educación o historia, hablamos de la vida, de los golpes del día a día que te van forjando caracter.

Por eso, hoy, en LA CORNETA te dejamos las 10 frases que más enseñanza te pueden dejar estando en el barrio y que no vas a escuchar nunca en lugares fresas.

Disfruta de este divertido conteo en compañía de Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristobal.

Sabiduría de Barrio en LA CORNETA

LA CORNETA - Lunes a viernes de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

