LA CORNETA - EL TOP 10: Sabiduría de Barrio
Hay frases que no vas a escuchar nunca en Polanco, en un restaurante caro o en reuniones con gente fresa. Esa sabiduría solo la encuentras en las calles, en el barrio y hoy en La Corneta, te dejamos las mejores diez en el TOP 10.
En las calles, casi siempre hay más sabiduría que en algún trabajo o escuela. Y no, no hablamos de educación o historia, hablamos de la vida, de los golpes del día a día que te van forjando caracter.
Por eso, hoy, en LA CORNETA te dejamos las 10 frases que más enseñanza te pueden dejar estando en el barrio y que no vas a escuchar nunca en lugares fresas.
Disfruta de este divertido conteo en compañía de Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristobal.
Sabiduría de Barrio en LA CORNETA
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles