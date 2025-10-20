LA CORNETA - EL TOP 10: Sabiduría de Barrio

La Corneta: TOP 10 Lunes 8 de septiembre 2025 - Cómo NO romper el hielo

LA CORNETA

En las calles, casi siempre hay más sabiduría que en algún trabajo o escuela. Y no, no hablamos de educación o historia, hablamos de la vida, de los golpes del día a día que te van forjando caracter.

Por eso, hoy, en LA CORNETA te dejamos las 10 frases que más enseñanza te pueden dejar estando en el barrio y que no vas a escuchar nunca en lugares fresas.

Disfruta de este divertido conteo en compañía de Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristobal.

