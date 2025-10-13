;

  • 14 OCT 2025, Actualizado 02:39

La Corneta: TOP 10 - Eslogans para describir a tu pareja

Siempre hay una frases de alguna marca, un servicio, algún comercial que sirve perfectamente para describir a tu novio o novia. Y si no nos crees, escucha el Top 10 de La Corneta. Te vas a encontrar algunas que puedes usar con tu pareja.

Carlos Salas

Todos tenemos en la cabeza guardada alguna frases o slogan de algún comercial que hayamos visto en televisión o escuchado en la radio. Y aunque no lo creas, muchas de ellas también sirven para la casa.

Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristobal nos traen el TOP 10 de eslogans para describir a tu pareja. Estamos seguros que alguna te va a servir.

LA CORNETA - Lunes a viernes de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

