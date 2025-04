Hoy no circula CDMX y Edomex: Qué autos descansan este viernes 4 de abril / abalcazar

Llegamos al viernes y para que no se arruinen tus planes de fin de semana, será mejor que consultes si tu automóvil puede circular este viernes 4 de abril.

Recordemos que el programa Hoy No Circula, establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), aplica para todos aquellos vehículos que no cuentan con holograma “cero” o “doble cero”.

Automóviles que no circulan el viernes

Los carros que no pueden circular para este 4 de abril, de acuerdo a lo establecido por el programa ambiental de la CAMe, son los siguientes:

Vehículos con engomado color azul.

Holograma 1 y 2.

Placas con terminación en 9 y 0.

Coches que pueden circular hoy

Los vehículos que no tienen ningún tipo de impedimento para circular este viernes son los siguientes: