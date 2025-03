Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué autos no deben salir el 21 de marzo para evitar corralón? / Nate Hovee

¡Llegó el fin de semana! Y si tienes planes para salir a pasear con tu familia o amigos es importante que antes de sacar tu vehículo cheques si podrá circular este sábado 22 de marzo o toca quedarse descansando en casa.

Por ley los ciudadanos de la Megalópolis, que abarca la Ciudad de México y el Estado de México, deben respetar el Hoy No Circula, en especial si tu coche no cuenta con calcomanía 0 o doble 0. De no ser así, las multas por faltar al programa ambiental va de 20 a 30 UMAS, equivalente a 3 mil 394 pesos.

Automóviles que no pueden circular este sábado

De acuerdo con el calendario del Programa Hoy No Circula que establece la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los coches que no circulan este 22 de marzo son los siguientes:

Automóviles con holograma 1 y con placas que terminen en 0 o par (2,4,6,8)

Todos los carros con holograma 2

Todos los carros con placas foráneas, de todos los engomados, de todas las terminaciones

Carros que sí circulan el 22 de marzo

Estos son los coches que sí pueden circular este sábado sin ninguna restricción:

Holograma 0 y 00

Automóviles con Holograma 1 con terminación de placas en número impar (1,3,5,7,9)

Motocicletas

Taxis

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2

Automóviles conducidos por personal de salud

El horario del Hoy no circula está activo a partir de las 5 de la mañana a las 10 de la noche.