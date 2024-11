Estrategia de seguridad del sexenio pasado fue un fracaso y la quieren implementar: Francisco Rivas

“Lamentablemente no van bien y no deberíamos de esperarnos que en este momento hubiera un cambio radical, hay que recordar que tal sólo el Gobierno lleva un mes, al inicio los ajustes son difíciles”.

El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, aseguró que la estrategia del sexenio pasado fue un absoluto fracaso, generó los peores niveles de violencia en el país, una mayor descomposición, perdida de territorio a manos de la delincuencia organizada, su involucramiento en las elecciones, el control de autoridades municipales, mercados ilícitos, aumento de extorsión, en el tema de homicidios y desaparecidos “rebasó todos los niveles de cualquier otro sexenio” y es la misma que esta administración intenta implementar, así lo dijo en entrevista con Carlos Loret de Mola.

Rivas señaló que hay algunos elementos que mejoran la estrategia de seguridad del Gobierno de Claudia Sheinbaum que se refleja en casos donde el Ejercito bajó a una avioneta con droga y algunas detenciones, “destellos de esperanza que no tuvimos sexenio pasado”; lo que es preocupante es que en el primer mes de la administración se registraron cinco casos relevantes donde las fuerzas federales, Ejercito o Marina abusó con secuestros o ejecuciones en una mala operación.

“Hoy sólo tenemos militares en seguridad… ya no hay civiles en la seguridad, es militarizada, tiende a ser más violenta y efectiva en matar a ciudadanos… Me parece que yo no sé si Sheinbaum estaba de acuerdo con continuar la idea de militarización que impuso López, lo cierto es que tampoco hace nada para resolver, lejos de resolver el problema profundiza de nuevo, nos pone en la misma situación del sexenio pasado”.

Para que la estrategia de seguridad de @Claudiashein sea efectiva, es necesario cambiar de rumbo mediante un aumento en los recursos y capacidades en las policías estatales y municipales. Además de la urgencia de abandonar la militarización y priorizar los recursos para cuerpos… pic.twitter.com/PsEfKQIJD6 — Francisco Rivas (@frarivasCoL) November 8, 2024

Sobre Omar García Harfuch explicó que es una persona experta, se formó en la Policía Federal y está capacitado en estrategias de seguridad, “sería positivo que fuera el encargado, tengo severas dudas que eso se concrete”, algo que pasa en todo el mundo es que el Ejercito difícilmente se somete a ordenes de un civil.

El director del Observatorio Nacional Ciudadano informó que la Fiscalía General de la Republica (FGR) “brillo por su ausencia”, pero al parecer actualmente se encuentra operando, en términos presupuestales policías y fiscalías estatales a lo largo del sexenio pasado perdieron entre el 30 y el 40 por ciento del presupuesto pero “vamos a darle el voto de confianza a García Harfuch y a la iniciativa de la presidenta”, pero hay que tener en cuenta que sin fiscalías y sin Unidad de Inteligencia Financiera “no va a pasar mucho”.

