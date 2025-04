Eso es traficar influencias: Jorge Romero sobre denuncia contra Andrea Chávez

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, habló sobre la denuncia contra la senadora Andrea Chávez por sus nexos con el empresario Fernando Padilla Farfán, señalado de financiarle una campaña anticipada para la gubernatura de Chihuahua y dijo que saben que el “giro electoral ya no va a ser parejo”, la Cuarta Transformación usará todo el aparato del Estado en todas las elecciones, “no somos ingenuos”.

“Si esa persona llega a ser candidato y gana a la buena pues ganó nos guste o no, al PAN lo que no vamos a permitir es el abuso de poder, el tráfico de influencias, una oposición dejada que nada más veamos como pasan con todo el camión de aparato del Estado y nos quedemos callados. Quien quiera ganar por el color que sea a la buena que gane, así es la democracia, pero si la 4T va a abusar con todo el recurso del Estado, el PAN los va a denunciar penalmente, no nos vamos a quedar cruzados”.

Romero informó que el PAN presento una denuncia de hechos, ahora le corresponde a la Fiscalía o Ministerio Público definir, una donación de la clase empresarial en México es ilegal, un servidor público no puede recibir automóviles de un ciudadano, es algo que se tiene que declarar, “como quieres que se preste una donación personal… ella dijo que no es de su patrimonio, eso es traficar influencias”.

El dirigente nacional del PAN puntualizó que confían en la Fiscalía porque han dado muestras de que saben distinguir cuando el tema es jurídico o político, la denuncia no fue en cuestión de ideologías políticas sino de hechos que no son legales.