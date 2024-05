“Presencia del crimen organizado va ganando terreno a la democracia”

“Cada vez más la presencia del crimen organizado le va ganando terreno a la democracia” consideró el periodista Manu Ureste, al compartir la tercera entrega de la investigación conjunta de Animal Político, México Evalúa y Data Cívica, “Votar ente balas” que en esta ocasión se ubicó en Guanajuato, tras el asesinato de la candidata de Morena. Gisela Gaytán.

“Sabemos que sí fue asesinada por el crimen organizado”, es la respuesta de algunos allegados a la ex candidata a la alcaldía de Celaya, de quien afirman “ojalá hubiera recibido amenazas para que ella decidiera si iba o no como candidata”, compartió el periodista y señaló que “el cartel decidió dar un mensaje macabro y a más de un mes la fiscalía no ha dado resultado”.

Detalló que Celaya, Salamanca e Irapuato, son los principales municipios “bajo fuego”, sin embargo el candidato suplente de Gaytán, Juan Miguel Ramírez Sánchez se negaba a tener vigilancia y le expresó “Yo no quería vigilancia, pero me dijeron no solo eres tú, es tu familia y tu gente…me da pena que yo tenga seguridad y que la ciudadanía no lo tenga, pero me dijeron si mataron a Colosio que tenía cinco mil policías cuidándolo…”.

De acuerdo a su investigación, “Morena pidió protección para ella -Gisela Gaytán- por el contexto tan violento de la ciudad, pero el IEG está bajo un gobierno del PAN, por lo que solo tenía un escolta que pagó de manera particular”.

Tras su muerte “se decidió que todos los candidatos, aunque no les guste se les han asignado elementos de la Guardia Nacional”, aunque “la gente no se acerca de la misma manera si vas rodeado de gente armada” y señala que “por muy feo que suene no queda más que sentarse a pactar con el crimen organizado”, es lo que le han manifestado algunos candidatos, por lo que afirmó, “cada vez más la presencia del crimen organizado le va ganando terreno a la democracia”.

Adelantó que esta investigación no termina, seguirá en estados donde es más difícil hacer campaña por la violencia como Sinaloa y Jalisco, en donde hay altos niveles de violencia y desapariciones.