Máynez propone sistema universal de pensiones para los trabajadores

A pesar de la reciente iniciativa de reforma a las pensiones, en un intento para mejorar ese tema, lo que realmente se necesita es un sistema verdaderamente universal que garantice un piso mínimo de dignidad a todas las personas, que sea parejo y financiable también para esta generación, destacó el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.

“Y por eso necesitamos hacer igual que con el sistema de salud, sistemas universales que no estén vinculados a cuotas obrero patronales, que además son cuotas las cuotas del IMSS que le cargan la mano a los empresarios que cumplen con la ley, a los que son formales, a los que dan de alta sus trabajadores, esos empresarios terminan pagando el derecho a la salud de todos y la inmensa mayoría no inscribe a sus trabajadores en el IMSS no los da de alta con los salarios que tienen y no genera por eso una pensión digna como la que se merece”.

Jorge Álvarez Máynez aseguró que de llegar a la Presidencia de la República establecerá un salario mínimo de 10 mil pesos, que sería lo correspondiente a una pensión mínima de ese monto.

“Porque hay muchas injusticias, hay muchas personas con esa pensión pero ¿con cuánto se pensionaron un montón de trabajadores de Pemex?, ¿con cuánto se pensionaron un montón de trabajadores del Poder Judicial?, el ministro Zaldívar que sale mucho en la tele y opina tiene una pensión de tres millones de pesos al año, la ministra Sánchez Cordero tiene una pensión de tres millones de pesos al año, tenemos que hacer una distribución mucho más equitativa de las pensiones para que tengamos un piso mínimo de dignidad”, reprochó el aspirante presidencial.

En temas educativos, Álvarez Máynez acusó que los funcionarios del actual gobierno no mandan a sus hijos a las Universidades del Bienestar que tanto presume la 4T porque son sólo “salones huecos” y los jóvenes merecen universidades de calidad.

“Una cosa que yo les pregunto en todos los estados es quién conoce a un hijo de un gobernador a un hijo de un Secretario de Educación, de un subsecretario, de un diputado de un senador que vaya una universidad del bienestar de las que acaban de hacer; esas no son universidades son salones, no tienen investigación, no tienen laboratorios, no tienen condiciones de calidad, no tienen ni siquiera programas de estudio bien definidos parámetros de calidad”.

El abanderado presidencial del Movimiento Naranja insistió en hacer alianzas estratégicas entre universidades públicas y privadas.