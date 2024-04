Manolo Caro estrenará su nueva película “Fiesta en la madriguera”

En Así las Cosas, el director de cine, Manolo Caro, estrenará globalmente su nueva película “Fiesta en la madriguera”, el próximo miércoles 1 de mayo en la plataforma de streaming Netflix, una historia basada en un libro y escrita por Juan Pablo Villalobos.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el escritor de cine que esta no es otra película de narcos desde la perspectiva de la apología, sino que esta es la perspectiva de un niño que crece en marcos superviolentos, que muchas de ellas son infancias huérfanas y abandonadas que parecieran que no tienen esperanza, que no tienen otra oportunidad en la vida más que salir agarrar un arma y seguir en ese oficio, sin embargo, el niño protagonista refleja esperanza porque él esta interesado por las letras, la ciencia y la cultura.

“Yo recuerdo que cuando terminé de leer el libro lloré, y no justamente porque tengas que tener un padre narcotraficante, sino porque el libro y la película trata de ese momento de que te das cuenta que tu papá no es un superhéroe y cuando vez llorar por primera vez a tu papa y que te das cuenta de que tienes que salir a la vida a pelearla”. —

La cinta “Fiesta en la madriguera” se define como una especie de fábula sobre el narco paternidad mexicana y que desestigmatiza y nos mete en la profundidad de las personas que están involucradas en una realidad tan cruda como el crimen organizado.