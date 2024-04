¿Por qué deberías pensar 2 veces antes de besar a alguien? Beneficios y riesgos de los besos

Una de las demostraciones de afecto más comunes es el beso y por si no sabías hay una fecha en el calendario para evocar su día.

Cada 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso, este día se hizo con la finalidad de recordar la importancia que tiene en la sociedad el acto de besar.

¿Cómo surgió el Día del Beso?

Esta celebración no tiene muchos años que se volvió oficialmente un festejo internacional. De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) esta conmemoración surgió luego que en 2013 una pareja tailandesa se registrara en el concurso anual organizado por Ripley´s Believe It or Not, en Pattaya.

El beso del matrimonio duró 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, por lo que no solo lograron ganar, también rompieron su propio récord de 48 horas consecutivas.

Beneficios y riesgos de los besos en la salud

Los besos parecen ser un acto natural en las parejas para demostrar cariño y afecto. Sin embargo, la mayoría de las veces no nos preguntamos cuáles son los riesgos y beneficios de este contacto.

Beneficios

Fortalecimiento de los vínculos emocionales: los besos liberan oxitocina, una hormona que promueve la unión emocional y refuerza los lazos afectivos.

Reducción del estrés: disminuye los niveles de cortisol lo que ayuda a aligerar el estrés y la ansiedad.

Mejora del estado de ánimo: la sensación de bienestar experimentada durante y después de un beso puede arreglar las emociones.

Quemar calorías: besar puede implicar movimientos musculares intensos lo que contribuye a mantener un metabolismo activo.

Westend61 Ampliar

Riesgos

Transmisión de enfermedades: al besar puedes contraer o pasar infecciones como resfriados, gripe, herpes labial y en casos extremos contagios de mononucleosis o hepatitis.

Alergias y sensibilidades: algunas personas pueden experimentar rechazo o perceptibilidad a los alimentos, productos químicos o cosméticos presentes en la saliva de tu pareja.

Heridas abiertas: besar a alguien con heridas abiertas en la boca puede aumentar el riesgo de transmitir infecciones como el herpes simple o bacterias como el estreptococo.