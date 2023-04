Día del Beso

La evolución del beso

● Según Scientific American, en la década de 1960, el zoólogo y autor británico Desmond Morris especuló que los besos evolucionaron a partir del comportamiento exhibido por los monos.

● Las madres primates masticaban la comida para sus crías y luego las alimentaban boca a boca y con los labios fruncidos.

● Morris cree que esto más tarde se convirtió en una forma de consolar a los niños hambrientos y, finalmente, mostrar amor y afecto.

La forma de los labios define al beso

● Fisiológicamente, los labios humanos son especiales. Sheril Kirshenbaum, autora de La ciencia del beso, afirmó que son únicos porque están "evertidos": se doblan hacia fuera de una forma diferente a la de todos los demás miembros del reino animal. Por eso, cuando nos conectamos a través del beso, significa algo diferente y nos afecta de forma distinta a cualquier otra especie.

FUN FACTS SOBRE LOS BESOS

● En un beso participan 34 músculos de la cara, además de otros 134 de otras partes del cuerpo para adoptar una postura adecuada. El músculo principal es el orbicular (que es «el músculo del beso») además de los depresores y elevadores de los labios. Dependiendo en qué posición te encuentres, se activan muchos otros músculos al momento de cerrar los ojos, mover la cabeza y el cuello para no chocar con la otra persona, además de los músculos de la lengua si la movemos al besar.

● En un beso se intercambian: 60 mililitros de agua, 0.5 miligramos de proteína, 0.15 miligramos de secreciones glandulares, 0.4 miligramos de sal y hasta 80 millones de bacterias nuevas.

● Hoy, un beso promedio dura más de 12 segundos. En la década de los 80, un beso promedio duraba apenas 5.5 segundos.

● Un beso realmente bueno puede producir tanta dopamina que la sensación puede ser comparable a la sensación que se obtiene al usar narcóticos.

● Un beso normal quema 6.4 calorías por minuto. Un beso apasionado puede quemar hasta 20 calorías por minuto.

● Cuanto más besas, más saliva se produce, que actúa como un escudo protector sobre los dientes y evita la formación de placa y bacterias.

● En los hombres, un beso apasionado promueve la oxitocina que fomenta la vinculación y el apego, según la neurocientífica del comportamiento Wendy Hill, del Lafayette College en Pensilvania.

● Con un promedio de cuatro besos por persona al día, Alemania ocupa el segundo lugar detrás de Suecia en la lista de países que son más tacaños para besar. A la gente en Francia e Italia les va mucho mejor: se besan una media de siete veces al día.

● Un estudio de 2014 publicado en la revista Microbiome encontró que las parejas que se besaban con frecuencia tenían más probabilidades de compartir la misma microbiota, lo que lleva a tener un sistema inmunológico más fuerte.

● Un estudio de 2017 publicado en la revista Scientific Reports descubrió que la mayoría de las personas inclinan la cabeza hacia la derecha cuando van a besar a alguien, ¡y ni siquiera se dan cuenta de que lo están haciendo!

● Un estudio de 2016 publicado en el Journal of Experimental Psychology descubrió que cuando mantienes los ojos abiertos mientras besas, es menos probable que tengas todas las sensaciones y beneficios de los besos (además de que se dice que es de “persona desconfiada” besar con los ojos abiertos)

● Según un estudio del Journal of Forensic Dental Sciences, los besos son como huellas dactilares: cada impresión de labios es diferente y única.

● En un estudio reciente de la Universidad de Texas, el 66% de las mujeres y el 59% de los hombres dijeron que dejaron de salir con alguien porque sus besos no estaban a la altura.

● Hay una razón por la que los novios se besan en las bodas: según el libro, Kissing Christians, de Michael Philip Penn, los besos solían ser un medio para firmar un contrato.

● Las vacas, las ardillas e incluso los caracoles también se besan, aunque los chimpancés son los únicos animales cuyos besos se asemejan a un beso humano.

TIPOS DE BESOS

Según, el Kamasutra -el antiguo texto hinduista que define el comportamiento sexual humano- besar es un arte en sí mismo que tiene el poder de expresar sentimientos.

● Beso de lado. Es cuando inclinamos la cabeza para besarnos

● Beso inclinado. Uno tira la cabeza hacia atrás y el otro lo toma por el mentón mientras lo besa.

● Beso directo. Es uno de los más excitantes. Ambos unen sus labios y los chupan como si fuera una fruta.

● Beso presión. Se presionan los labios con los del otro y se mantiene la boca cerrada.

● Beso superior. Uno muerde el labio superior del otro mientras que la pareja besa el labio contrario.

● Beso broche. Uno sujeta con sus labios los del otro para dejarle tocar con la lengua el paladar y los dientes del otro.

● Beso palpitante. Son muchos besos sobre los labios del otro.

● Beso contacto. Es el leve contacto con los labios tocando suavemente la boca del otro con nuestra lengua.

● Beso para encender la pasión. Se da en la comisura de los labios

● Beso para distraer. No se da en los labios sino en otras partes del cuerpo, del pecho hacia arriba: los ojos, las mejillas, la nuca, el cabello, la frente o el cuello.

● Beso con uno o dos dedos. Se recorre cada detalle de los labios con los dedos, que también se introducen en la boca del otro.

● Beso del recuerdo. Suele darse al final de una relación sexual cuando ya pasó el momento de éxtasis. Dejas caer tu cabeza sobre el muslo o el pecho del otro y lo besas suavemente.

● Beso transferido. Es el beso que se da a otra persona, pero en presencia del ser amado. Al momento de darlo, se lo mira sensualmente para indicarle que en verdad ese gesto está dirigido a él o a ella.

● Beso viajero. Un beso que recorre «sin escala» distintos lugares del cuerpo, sin pasar por la boca.

● Beso al pecho. Es besar suavemente y con delicadeza los pezones, luego acariciarlos con la lengua para dar luego lugar a la succión y ligeras mordidas excitantes.

● Beso sin reloj. Mientras la pareja se relaja recibe un montón de besos y caricias que suben sus pulsaciones y marcan su excitación.

¿QUÉ TIPO DE BESADOR ERES?

Saquen papel y pluma porque tenemos un test para saber qué tipo de besadores son y con qué besos van a celebrar hoy, según el Kamasutra.

1. ¿Cuál es tu tipo de beso favorito?

A. El clásico french kiss (lengua, babas, todo)

B. Un picorete

2. ¿Cuál es tu cita ideal?

A. Una cena romántica en un restaurante espectacular

B. Netflix and chill

3. ¿Qué es lo que más odias a la hora de estarte besuqueando?

A. Que la otra parte no esté interesada

B. Que incluya lengua hasta las anginas, babas, todo atascado

4. ¿Crees que eres un buen besador?

A. Claro. Siempre me lo han dicho… y tengo amplia experiencia.

B. No estoy mal. Tal vez podría mejorar.

5. ¿Te gusta besarte, abrazarte, arrumacarte en público?

A. Sí, no tengo problema.

B. No, qué oso.

6. De estos dos lugares para besarte, ¿cuál es tu favorito?

A. Debajo de la lluvia

B. En el sillón de mi casa o de su casa

7. Completa la frase: Un buen besador es…

A. Apasionado, arrebatado

B. Sutil, delicado

8. ¿Cuál es tu beso de película favorito?

A. En la lluvia, en The Notebook

B. En el jacuzzi, To All the Boys I’ve Loved Before

9. ¿Qué ciudad te parece más romántica?

A. París

B. Nueva York

10. ¿Qué haces si tu crush te rechaza?

A. Me da pena, luego tristeza un rato y al final se me pasa

B. Me encierro en mi casa, entre las cobijas y juro no volver a salir nunca

MAYORÍA DE A

Eres fuego, pasión y podrías ser el personaje principal de una película. No te importa si es amor o solo el momento, cualquier ocasión y lugar para besarte con quien amas (o te gusta) la vas a tomar y lo vas a hacer memorable.

Tus tipos de besos según el Kamasutra para celebrar este día:

MAYORÍA DE B

Lo tuyo, lo tuyo es el romance de película en blanco y negro. Tus besos son tímidos, prácticos o solo por convivir. No es algo que te encaaaante hacer y solo lo dejas reservado para ciertos seres afortunados, claro, en un lugar privado, de preferencia romántico y solo en un momento indicado.

Tus tipos de besos según el Kamasutra para celebrar hoy: