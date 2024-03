Gobierno busca control de Aeropuerto de Toluca pero debe preocuparse por la seguridad aérea, alerta experto en aviación

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el experto en aviación Carlos Torres, dijo que el anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que su Gobierno busca el control del Aeropuerto Internacional de Toluca ya lo habían mencionado hace meses dos grupos aeroportuarios nuevos, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) y aseguró que la verdadera preocupación es que los aeropuertos ya sea que los administren privados o del Gobierno tienen que tener todo en orden.

Torres informó que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) está realizando una auditoria a México y en la primera parte encontraron en los hallazgos fallas en autoridad aeronáutica y si no se corrige en la siguiente administración podría generar presión presupuestal para la próxima mandataria o mandatario; se deben conservar los estándares de seguridad de aeropuertos, la autoridad aeronáutica y el equipo técnico para que sean totalmente seguros.

“Con el resto de los gastos del AIFA y Mexicana de Aviación es otro compromiso presupuestal, el Gobierno ya se va y nos lo quiere dejar a todos los mexicanos”.

El experto en aviación señaló que el Aeropuerto de Toluca tuvo muchas críticas por sus condiciones climatológicas y altura, pero ahí iniciaron aerolíneas de bajo presupuesto, sostiene 2 millones y medio de pasajeros, tiene capacidad en sus instalaciones y la parte técnica de la pista para recibir vuelos de larga distancia, “es un negocio rentable pero no está enfocado a pasajeros comerciales”, dijo.

Sobre Mexicana de Aviación puntualizó que ya se están haciendo gestiones para adquirir nuevos aviones que no son los que anunciaron cuando se comprometió el Gobierno, hicieron un acuerdo con fabricantes brasileños que se integrarán en mayo de 2025, “respecto del plan original cinco aeronaves que vuelan al menos no gastamos lo de diez con más tripulantes que a todas luces no son rentables”, concluyó.

Síguenos en Google News y encuentra más información