Anne Hathaway se enamora de un joven cantante en “La Idea de ti” | TRÁILER

Anne Hathaway es una de las actrices favoritas cuando de películas de drama se trata y este 2024 la volveremos a ver en el largometraje que próximamente se unirá al catálogo de Prime Video, “La idea de ti” (Título original: The idea of you).

La ganadora del Oscar en 2012 (Los Miserables) compartirá protagónico junto a Nicholas Galitzine en esta cinta producida bajo la dirección de Michael Showalter.

Hasta el momento sólo se conocían algunas imágenes de la historia. Sin embargo, el primer trailer fue lanzado y los fanáticos de Anne y del ex integrante de One Direction están emocionados.

¿De qué trata la nueva película de Anne Hathaway, La idea de ti?

La histiria se centra en Sophie, una madre divorciada de 40 años que asiste con su hija de 15 años al festival de Coachella, donde conoce al antante principal de una banda (Nicholas Galitzine), con quien iniciará un romance.





¿Cuándo se estrena The idea of you?

La nueva cinta romántica de Prime Video llegará a su catálogo el 2 de mayo de 2024

Cabe mencionar que esta película está basada en la novela homónima de Robine Lee, un fanfic de Harry Style.

¿Qué es un fanfic?

Un fanfiction es una ficción creada por fans y fans, la cual toma algún artista como personaje principal para crear una historia que se inspira en bases del entorno de la persona famosa.