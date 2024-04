¿El adiós de "Ken"? Así se despide Ryan Gosling de su personaje

Le decimos adiós a una “era” en la cinematografía, Ryan Gosling, actor que diera vida al personaje de “Ken” para la cinta “Barbie” de Greta Gerwig se despide del rubio para dar vida a un nuevo personaje, y es que ninguna otra interpretación se había adherido tanto a él como este boom del 2023. Fue en el Programa “Saturday Night Live” que hizo oficial su “ruptura” para dar un nuevo comienzo. Fue con un monólogo cantado en versión parodia del éxito de Taylor Swift de 2012, “All Too Well”, que hizo su show, portaba un abrigo de piel en homenaje a su personaje que dio las últimas palabras a “Ken”. La interpretación se vio acompañada por un cameo de la co protagonista de la nueva película “The Fall Guy “, Emily Blunt, quien dijo “otra vez” y declaró: “Ken está muerto”.” Pero ahí no acaba el show, y es que ella también protagonizó un papel en la reconocida película “Oppenheimer”, ¿será que el “Barbenheimer” se logró pero no de la manera esperada?, así que comenzó a cantar su versión de “All Too Well” para llorar a Kitty Oppenheimer. “Ahora es el momento de desearle a Ken, Kitty y a los dos… adiós”, cantaron juntos.