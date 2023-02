CHAT GTP, ¿La nueva Inteligencia Artificial?

En entrevista con"Martha Debayle en W", Emilio Saldaña “Pizu”, Analista de tecnologías para la información y conferencista. Director General en Alternativa Digital. TW: @Pizu

➔ ¿Qué es ChatGPT?

● Es un sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por Inteligencia Artificial (IA) GPT-3, desarrollado por la empresa OpenAI.

● Es un modelo con más de 175 millones de parámetros de búsqueda, entrenado con grandes cantidades de texto para realizar tareas relacionadas con el lenguaje, desde la traducción hasta la generación de texto.

➔ ¿Cómo funciona la inteligencia artificial para escribir?

● A la inteligencia artificial se la entrena a base de texto, se le hacen preguntas y se le añade información, de manera que este sistema, a base de correcciones a lo largo del tiempo, va "entrenándose" para realizar de forma automática la tarea para la que ha sido diseñada.

● Este es el método para entrenar a todas las Inteligencias Artificiales, tanto a la de ChatGPT como otras del estilo de los Magic Avatars de Lensa.

● En el caso de ChatGPT, esta IA ha sido entrenada para mantener conversaciones con cualquier persona.

● Sus algoritmos deben ser capaces de entender lo que le estés preguntando con precisión, incluyendo adjetivos y variaciones que añadas en tus frases, y de responderte de una manera coherente.

● Lo más sorprendente de este chat por IA concreto es que es capaz de darte unas respuestas muy acertadas y completas, incluso de varios párrafos.

● Además, en estas respuestas es capaz de expresarte de manera natural y con información muy exacta, lo que hace muy complicado distinguir que el texto ha sido generado por IA.

➔ ¿Podría sustituir a Google?

● Ejemplo: Si eres un estudiante vas a poder pedirle una redacción de 1000 palabras sobre un tema concreto, y la IA te la generará antes de que tú hayas tenido tiempo de abrir Google para buscar el primer concepto.

● Sin embargo, como cualquier modelo de IA, es posible que cometa errores en algunos puntos, por lo que todo lo que nos escribe tampoco hay que tomarlo literal o no revisarlo.

● Esta IA es tan potente y capaz de generar respuestas completas e informadas que hay quien dice que podría acabar con Google y buscadores similares.

● Sin embargo, en muchos temas es poco precisa, sobre todo en nombres y algunos conceptos, por lo que todavía no está a la altura de permitirte copiar lo que ha escrito y pegarlo, aunque hace que sientas que ese momento está cada vez más cerca para las IA.

● Además de responder a la pregunta, esta IA tiene un sentido del contexto y reconoce todo lo que has estado hablando hasta ahora, por lo que si le haces alguna pregunta relacionada con una respuesta que te ha dado, sabrá identificar si te refieres a eso sin tener que darle toda la explicación.

➔ ¿Cómo usar ChatGPT?

● Empezar a tener tus conversaciones con esta inteligencia artificial es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es entrar a su web oficial, que es https://chat.openai.com.

● La primera vez que entres tendrás que crear una cuenta en la web de OpenAI, pero todo es completamente gratuito, y también el chat.

● Una vez que hayas iniciado sesión, en la parte de abajo tendrás la barra donde escribes lo que quieras.

● Antes de empezar verás algunos ejemplos en inglés de cosas que le puedes preguntar, pero recuerda que también puedes hacerle preguntas en Español, y pedirle que te hable en español o en cualquier otro idioma que tú prefieras

● A la hora de utilizarlo, es recomendable que experimentes con distintos tipos de peticiones para explorar todas las funciones de la IA. En casos como este, el ingenio a la hora de realizar preguntas o peticiones puede ser clave para obtener resultados más sorprendentes.

● Lo único que debes hacer es recordar que todo lo que escribas quedará registrado, y podrá ser revisado después por los desarrolladores de OpenIA para seguir entrenando a ChatGPT. Por lo tanto, intenta no incluir información personal tuya ni peticiones que sean potencialmente peligrosas o delictivas.

➔ ¿Qué puedes hacer con ChatGPT?

● Sus funciones completas todavía no han sido descubiertas, porque en parte depende del ingenio de las personas que interactúan con ella. Lo más sencillo es pedirle que te explique cualquier cosa, evento o concepto, y la IA lo hará a través de los datos con los que se la ha entrenado.

● Esto también te servirá para que te escriba artículos o resúmenes pudiendo pedirle un número máximo de caracteres o palabras explicando sucesos históricos, personajes famosos, dispositivos tecnológicos.

● También puedes pedirle que te escriba más textos de una manera determinada. Por ejemplo, puedes pedirle que te haga un guión de YouTube o de TikTok, que lo haga con un “tono” concreto como informal o más serio, o incluso que lo haga con las tonalidades de ciertas regiones (Que lo escriba como mexicano o venezolano, etc).

● También puedes pedirle fichas de especificaciones de productos, comparativas, etcétera.

● Puedes pedirle que te escriba poemas, chistes o letras de canciones.

● Hace textos como si le hablara a un niño de 5 años, y cualquier cosa relacionada con el lenguaje o que pueda ser expresada a través de él.