Estudios en el extranjero ¿por qué no te lo puedes perder?

Turismo W se enfoca en lo bueno, lo práctico y lo que aporte en viajes, por eso hablamos con la experta en educación y viajes Patricia Partida, mánager regional para Centro América y el Caribe de English Path, quien explica por qué es un elemento importante para la formación de vida de cualquier persona.

El turismo educativo es el viaje que realizas con un objetivo específico, ya sea iniciar, complementar o culminar tu formación académica, esto tiene un valor específico en tu vida personal como profesional, porque vas a estudiar un idioma, una profesionalización, lo que sea, pero vas a estudiar. El turismo de viaje inicia desde los campamentos de los niños, muchas veces es nacional, buscan complementos que tengan un valor educativo que tenga por aprender un idioma, programas donde combinan las clases con una actividad; después casi como ciclo de vida llega el estudio de un idioma, principalmente el inglés porque sirve para la vida, ya si eligen uno más suele ser por gusto e interés o como formación académica. — Patricia Partida, manager regional para Centro América y el Caribe de English Path

Probablemente has tenido la intención de solicitar un intercambio a otro país en tu escuela o has buscado una especialización que abra tu panorama intelectual, no dejes esa intención y recuerda que si lo haces puedes adquirir habilidades que potenciarán tu crecimiento personal, tales como:

Adquirir habilidades nuevas

Aprender sobre ti mismo

Hacer amistades con culturas diferentes

Crear relaciones con contactos internacionales

Conocer nuevos panoramas

Hacerte autosuficiente y responsable

Aprender un nuevo idioma

Existen agencias de viaje especializadas en turismo educativo, es como planear un viaje de vacaciones pero con el extra de ser con un idioma, te indican cuál es el mejor destino y qué programa se acompaña con el idioma que quieres aprender — Patricia Partida, manager regional para Centro América y el Caribe de English Path

Países populares para viajes educativos

Si lo que buscas es un acercamiento próximo con un país de habla inglesa, México tiene a los mejores vecinos con programas bien cementados desde hace un par de años:

Estados Unidos

Canadá

