Viajes alrededor del mundo con motivo deportivo: lo que debes saber al salir por partidos o competencias

Arturo Javier Galicia, director corporativo de Concierge Travel and Live explica de qué va la forma de turistear a la hora de viajar por un evento. Desde comprar un boleto de avión se debe saber qué buscas, si lo tuyo es el turismo deportivo debes saber que es todo un reto que no solo no debes perderte, sino que debes disfrutarlo; SHA Wellnes es una clínica enfocada en el el bienestar de las personas a través de un método integral, aquí sabrás todo lo que necesitas para disfrutar de su expansión al mercado mexicano con un centro ubicado en Quintana Roo.

Los mejores viajes para la agenda 2024

Super Bowl de Las Vegas

La Copa América en Miami

Selecciones del continente americano defendiendo al fútbol soccer

Los Juegos Olímpicos

Juegos olímpicos 2024

Este tipo de viajes es algo que sin duda los invitamos a vivir y no se lo pueden perder, se les recomienda que si desean o planean ir a los juegos Olímpicos deben prepararse ya, es un evento que debe estar en el booking list de este año — SHA Wellnes

Recomendaciones

Prepararse con mínimo una año

Encontrar buenos precios que hagan valer la experiencia

Verifica que la información de donde compres sea real y no una estafa

No pretendas comprar boletos afuera de los recintos