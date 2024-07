Los telares de una historia en San Cristobal de las Casas

En Turismo W, Rubén Mora entrevista a Samuel Gómez, maestro Artesano, fundador de Xyk tejidos para conocer cómo su historia de vida lo llevó a ser quien ahora es y qué lo llevó a fundar y hacer crecer su emprendimiento.

Yo soy de San Andrés Larráinzar, de ahí es mi origen, llevo 24 años navegando entre telares; ahí surge de la curiosidad de mí mismo.

Nací bajo los telares, mi familia toda la vida lo ha hecho, me sigo preguntando cómo terminé en medio de un gran proyecto; en mi adolescencia yo me veía como un buen abogado, un buen doctor... luego una voz me hizo cuestionarme si debí seguir con lo que había crecido.

— Maestro Artesano, fundador de Xyk