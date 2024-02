La trayectoria de una viajera de alto impacto

Lo que te apasiona se puede volver tu trabajo y parte de tu vida, Andrea Echgoyen, cotitular de Movilidad W está en Turismo W para contarnos su vida como viajera ¿de dónde surge su pasión por la locución y los viajes?

No soy muy clavada en la ingeniería, pero simplemente me encantan los autos, la pasión por las motos nació cuando me mudé, fue una necesidad por no usar el transporte público, de ahí cree comodidad y arranqué en moto a conocer México y otros países.

Los viajes en moto se hicieron una pasión de la locutora, conforme pasa el tiempo se suman los kilómetros y los destinos por tachar de la lista ¿cuál ha sido su mejor experiencia?

No sabía andar en moto como tal y me aventé a la Cierra Gorda con un amigo que me cuidó muchísimo, y uno en México Guanajuato; así como tranquilos he hecho unos muy complicados, recuerdo uno en Peña de Bernal que me hizo llorar de lo complicado.

He llegado a países del mundo que nunca creí conocer y también en México.

