Seguros para autos, una inversión obligatoria

El uso de los seguros en los vehículos se ha considerado cada vez más como una opción que como una obligación, sin embargo no es así, pues por ley es que deben contratarse. Si un policía te detiene debes mostrar tus documentos, entre ellos la póliza vigente. De no contar con ello, se cobrará una multa de 2mil y hasta 4mil pesos, esto variando por entidad.

Ninguna unidad está exenta, pues tanto de transporte público, de carga o particular, se debe contar con seguro. Si ya cuentas con uno, sólo asegurate de los beneficios que ofrece, y si el monto cubre la cantidad a necesitar en caso de dañar tu auto o uno ajeno.

La ley no exige mucho, tan solo que cubra daños por terceros. Así que ya lo sabes, con un seguro básico no tendrás que pagar más, pero si puedes, sugerimos que pagues uno más completo para que bajo múltiples circunstancias estés protegido.

Recuerda que el seguro no es lo único importante, la licencia también es un requerimiento que podría llevarte a una multa si no está vigente. Si no tienes o no sabes qué seguro elegir, la CONDUSEF te orienta, mostrándote opciones viables para elegir un buen seguro.