Neurocirujana denuncia despido injustificado tras protestar por falta de recursos en sector salud

“Lo que sucede es que yo empecé a trabajar en el Infantil de México en septiembre, me dieron un contrato que sería de IMSS Bienestar cumpliendo seis meses, después iba a recibir un nombramiento de base… cumplí procedimientos quirúrgicos, opere pacientes con dos o tres años de espera, tuve cirugías de tercer nivel, el 27 de diciembre me mandan un correo al electrónico y me dicen, doctora tengo que darla de baja en contraloría, fui a hablar con el director que en ese entonces era el doctor Jaime Nieto y su repuesta fue que no se patea el pesebre”.

La neurocirujana pediatra, Erika Cano, denunció que es víctima de una persecución política tras encabezar la marcha del 23 de octubre para exigir mejorías en el Hospital Balbuena debido a que fue despedida del Hospital Infantil Federico Gómez.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Cano dijo que el primero de enero dejó de trabajar y legalmente presentó todos sus papeles y no tuvo derecho por ser apartado B, según la ley, el Gobierno puede despedirte si no le gusta el trabajo que desempeñas.

“Toda mi lucha y todo lo que yo he hecho era por Balbuena y gracias a eso hemos tenido mejorías y ganado la basificación, Jaime Nieto me dijo que estuvo muy mal lo que hice, porque llame a la marcha del 23 de octubre… Yo siendo neurocirujana egresada de la UNAM estoy sufriendo y he apoyado, espero que no me corran de Balbuena”.

La neurocirujana pediatra señaló que realizó un Tik Tok preguntándole a la secretaria de Salud de la Ciudad de México el motivo, además de que el jefe de Gobierno, Martí Batres tampoco le contestó y aseguró que los hospitales siguen sin recursos, “si reclamas te quitan porque no estás con la 4T”.