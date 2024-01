¿Conoces tu IQ? ¿Sabes si tu hijo es más inteligente que los demás?

En En fin W tenemos los mejores temas, ahora nos preguntamos ¿qué tan inteligente puede ser una persona y cómo podemos saberlo?. Seguramente has escuchado hablar del IQ, pero ¿sabes qué es esto o qué mide del intelecto?

El IQ o coeficiente intelectual es un parámetro que estima la inteligencia de una persona mediante test estandarizados con este fin. Para saber más al respecto Betsabé Jiménez Ceballos, neuropsicóloga nos explica sobre el tema.

Antes de asumir si tu hijo o hija es más inteligente que el promedio, debes saber que hay clasificaciones básicas para clasificar los IQ más altos que la media:

Superdotación: cuentan con una capacidad intelectual global por encima del percentil 75 (P75), abarca la mayoría de ámbitos intelectuales.

Talento: su alta puntuación en una o varias aptitudes intelectuales supera los P90, pero no en todas.

Genio: tienen una alta capacidad intelectual con alta creatividad y productividad.

¿Cómo identificarlo?

Comúnmente se asocia a la inteligencia con la capacidad de realizar múltiples actividades de manera eficiente o porque los menores se cansan rápido de una actividad porque ya la aprendieron a hacer rápidamente, pero ¿hay actitudes que destacan de estos IQ altos?

A todo esto ¿qué opina la experta? es algo muy genérico o todos los IQ altos presentan estas características?

Actualmente no existe una razón dada de a qué se debe la inteligencia de cada persona; lo que sí es cierto es que la disciplina en casa ayuda aque el cerebro se desarrolle porque empezamos a fortalecerlo. Con el IQ alto o bajo ya se nace, pero si no se alimenta con una buena educación no lo notarás, hay que desarrollarlo.

Se dice que los niños que se aburren rápido o reciben la información de manera muy veloz son muy inteligentes, sin embargo, deben hacer un examen previo para saberlo, los de internet no sirven, no se confíen.

Los centros de atención o crits son los mejores para potenciar el intelecto de un menor, pero siempre será necesario que sean verificados. Lamentablemente en México no existe algún lugar o institución que ayude a potenciar las capacidades de mentes con un intelecto alto.

—