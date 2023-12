Dice Eruviel Ávila que apoya a Claudia Sheinbaum, no a Morena

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el senador, Eruviel Ávila, declaró que la Alianza Progresista de ex militantes del PRI, PRD y agentes sin partido esta con la Claudia Sheinbaum y no con Morena, “vamos a apoyarla desde nuestras trincheras”, porque cree en la educación y sabe la importancia que le da a los jóvenes.

“Lo he comentado y se ha comprometido, si está a favor de la educación estoy a favor de Sheinbaum”

El senador dijo que Xóchitl Gálvez no tiene esa convicción ni la preparación de Sheinbaum, no tiene la capacidad, su nivel académico no es el mismo y “con humildad me identifico con el”, además de una suma de factores de la dirigencia nacional del PRI que monopoliza las decisiones sin darle oportunidad a los simpatizantes; la ex jefa de Gobierno saco adelante a la ciudad, tiene la experiencia y la sensibilidad de hacerse cargo del país.

Ávila dio a conocer que después de la renuncia de Adrián Ruvalcaba y que le quitaron la candidatura a Alejandro Murat se reunieron y decidieron crear la alianza para apoyar a Claudia Sheinbaum sin comunicárselo y están en espera de una cita para informarle y ver que tareas les designa, “no busco chamba, no busco hueso y lo que quiero es que le vaya bien a México, lo que quiero es que le vaya bien a la educación”, concluyó.