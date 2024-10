Fiscalía de Querétaro realiza una campaña para desacreditar a Esmeralda: ADAX Digitales A.C.

La fundadora y representante legal de la colectiva ADAX Digitales A.C., Mayra Dávila, habló sobre el caso de la niña Esmeralda en Querétaro y dijo que la Fiscalía realiza una campaña para tratar de desacreditar a la menor de tan sólo 14 años que es victima en muchos sentidos, hay una revictimización y criminalización, así lo dijo en entrevista con Carlos Loret de Mola.

“Con estas declaraciones me hacen generarles una pregunta, ¿esto que hacen es la perspectiva de género que tienen en capacitaciones y en la Fiscalía? sería muy lamentable porque es evidentemente una revictimización y criminalización por esta niña solamente por el hecho de ser mujer, niña y pobre”.

Dávila informó que la colectiva ADAX Digitales A.C. reviso la carpeta de investigación y “no hubo nunca un desistimiento por parte de quien presenta la denuncia, que es el padre”, no se presentó una acción penal porque la Fiscalía determinó que la niña dice contradicciones, pero no mencionan la parte del agresor sexual quien asegura que los hechos no son ciertos y la prueba genética confirma que tiene parentesco con el producto; en la misma carpeta de investigación hay un dictamen en psicología que más que abordad la violencia sexual parece una entrevista de lo sucedido el día de los hechos y la menor “es contundente al referir en todo momento no quería sostener relaciones”.

Sobre la intervención de Claudia Sheinbaum y la titular de la Secretaría de la Mujer, Citlalli Hernández, la fundadora y representante legal de la colectiva ADAX Digitales A.C. señaló que consideran que el debate debe centrarse en lo jurídico para buscar una solución y buscar protección inmediatamente de la menor.

