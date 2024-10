Cynthia López Castro denuncia campaña de desprestigio en su contra por parte del PRI

En entrevista con Carlos Loret de Mola, la senadora, Cynthia López Castro, dijo que sigue sin definir a que partido irse después de renunciar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), por ahora será senadora independiente y platicará con el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde, Partido Acción Nacional (PAN) y Morena para “pensar con la cabeza fría y poder cumplir como senadora a quienes confiaron en mí”.

“Por lo pronto renuncie al PRI, soy una senadora sin partido hoy, renuncie ayer, votaré todo a favor de México y en contra de todo lo que dañe al país… yo he sido senadora de oposición durante los últimos años, yo solamente renuncie al PRI”.

López Castro informó que el fin de semana realizaron una campaña de linchamiento en su contra a través de redes sociales, “es lo que no permití, por eso levante la voz, no me deje, salí primero a renunciar, ellos mienten… lo que quiero explicar es que ni me vendí a Morena, ni acorde con Morena, mi voto no fue definitorio para que tuvieran mayoría calificada”.

“Tengo todos los mensajes, busque al coordinador, busque a Alejandro Moreno, a compañeros, pero ellos querían tener otra narrativa por eso salí a renunciar… me molestó el linchamiento político… nunca quisieron escuchar y pagaron campaña en mi contra… ya no podría estar en un partido donde no hay apertura y no te escuchan”, concluyó la senadora.

Las causas de igualdad, solidaridad y justicia en las que creo, ya no encuentran cabida en el partido en el que con orgullo milité por 21 años.



Hoy elijo estar del lado de las y capitalinos, acompañando una agenda de libertades y derechos para todas y todos. pic.twitter.com/fODdhH8b22 — Cynthia López Castro (@cynthialopezc1) October 29, 2024

Síguenos en Google News y encuentra más información