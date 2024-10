Paro de labores de trabajadores del PJ no termina el lunes: Patricia Aguayo

En entrevista con Carlos Loret de Mola, la líder de trabajadores del Poder Judicial, Patricia Aguayo, informó que el paro de labores todavía no termina el lunes, hay varios estados donde permanece como en Jalisco y Morelos a pesar de que existen decisiones divididas.

Aguayo dijo que depende de los criterios de los jueces y magistrados al obedecer el circular 23 que emitió el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) donde obligan a iniciar un proceso en contra de los trabajadores por no asistir a trabajar en sus órganos con sus titulares, “no quieren que los vayan a correr o a descontar de su salario” y aseguró la decisión está dividida, en edificios de la Ciudad de México establecieron que no existen las condiciones para regresar a laborar porque no se han atendido las peticiones.

La líder de trabajadores del Poder Judicial señaló que el otro motivo se debe a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto de acciones de inconstitucionalidad, “ayer circulo por redes sociales el proyecto del ministro Alcántara, eso se va a resolver el 5 de noviembre próximo, pretendemos esperar a que se de esa resolución”.

Al ser cuestionada sobre si se perdió la batalla aseguró que no porque en los lugares más representativos y con mayor número de trabajadores es donde el paro permanece, “ha subsistido este movimiento, hoy mismo haremos una convocatoria para que vengan compañeros del exterior de la República para hacer manifestaciones, sí se podría ver como debilitamiento del movimiento pero a lo mejor en toma de decisión, pero no en el número de personas que participan, el apoyo en el movimiento se ha mantenido con mayor presencia”, concluyó.

