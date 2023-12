Se pronuncia AMLO por arreglo en TEPJF... "desear que haya unidad y armonía"

Aunque evitó dar su opinión en torno a lo ocurrido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuando se pidió la destitución de su presidente Reyes Rodríguez Mondragón, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a que exista un arreglo ante la crisis que atraviesa el órgano.

Durante la mañanera, desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario comentó que, al tratarse de una situación que tiene que ver con el proceso electoral, prefería no dar una opinión al respecto.

"No opino de eso, les ofrezco disculpa porque es algo que tiene que ver con el proceso electoral y es mejor no opinar y desear que haya unidad, armonía para que el pueblo pueda elegir libremente a sus autoridades, elecciones limpias y libres, sufragio efectivo, voto efectivo, democracia efectiva, esto es muy importante, lo de la democracia efectiva, no fachada, no simulación".

López Obrador deseo que los conflictos al interior de este órgano electoral se resuelva pronto para que la ciudadanía elija de manera libre a sus representantes.

"Ojalá haya arreglos, todo, y que logremos entre todos establecer una auténtica democracia, una verdadera democracia donde el pueblo elija libremente a sus gobernantes, eso nos ha hecho falta, no es exagerado sostener que por falta de democracia, México no ha podido estar en el sitio que le corresponde pero ya estamos avanzando y va a quedar el hábito democrático, la cultura democrática eso va a ser una buena herencia para las generaciones".

Enfatizó que es en esa herencia, en lo que deben ocuparse y preocuparse las autoridades electorales. El Jefe del Ejecutivo Federal insistió que debe existir una democracia participativa en ejercicios como el voto en la revocación de mandato para que se considere el poder de decisión no sólo en el momento de elecciones.