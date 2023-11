La FIL de Guadalajara es una especie de "cónclave de derecha": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, y aseguró que ese evento cultural en realidad es un “cónclave de la derecha”, pues reúne a varios escritores, algunos de ellos progresistas pero la mayoría son de una tendencia conservadora.

Aclaró que no está en contra de dicha feria a la que se le destina mucho dinero público, porque se pagan los gastos y viáticos de los invitados, pero no está de acuerdo con esa posición ideológica, prueba de ello es que lo han invitado y nunca ha asistido.

“La Feria del Libro de Guadalajara siempre es una especie de cónclave de derecha, a mí me han invitado durante algunos años, pero nunca he ido y tiene buena fama eh, no estoy en contra, solo decir que tiene una tendencia conservadora al grado que al finado Raúl Padilla hasta le dieron un premio en España, la monarquía”.

Dijo que simulan muy bien su tendencia al invitar a escritores progresistas, incluso, Paco Ignacio Taibo II, que es un escritor muy consecuente, acude a esa feria del libro.

Pero la mayoría de escritores y asistentes, insistió, son de tendencia muy conservadora, "de 50, unos cinco no son de derecha, como ocurre con los que escriben en los medios de comunicación".

“Como todo, de 50 escritores incluyendo a caricaturistas, unos cinco que no son de derecha, que no son conservadores y en la Feria de Guadalajara de 50 unos cinco”

No obstante, López Obrador invitó a asistir a la FIL, pues dijo que todos somos libres de asistir a ese tipo de eventos.