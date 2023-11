Hoy No Circula CDMX y Edomex: Qué autos no circulan el 23 de noviembre 2023

Evita multas y mejor consulta si tu automóvil puede circular este jueves o si le toca descansar. Recuerda que todos los vehículos que no cuentan con holograma cero o doble cero, deben descansar un día a la semana. Aquí en W Radio te contamos si tu coche puede circular este 23 de noviembre.

Las multas por faltar al programa hoy no circula, van de los mil 924 pesos a los 2 mil 886 pesos.

Carros que no circulan este jueves

De acuerdo al calendario del Programa Hoy No Circula de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los automóviles que no circulan el 2 de marzo 2023 son los siguientes:

Vehículos con engomado color verde.

Holograma 1 y 2.

Placas con terminación en 1 y 2.

Carros que sí pueden circular el 23 de noviembre

Estos carros no tienen ninguna restricción para poder transitar este jueves:

Hologramas 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Vehículos conducidos por personal de salud

Vehículos con placas de discapacitado

Motocicletas

El horario del Hoy no circula entra en vigor a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche.

