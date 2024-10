¿El pan de muerto es saludable? Ésta es la cantidad que puedes comer según el IMSS

Los mexicanos tienen un amor por el pan que difícilmente se romperá, pero en otoño, cuando llega el pan de muerto, todos quieres probar la gran variedad que se presenta en panaderías y cafeterías, sin embargo, tanta cantidad de azúcar en el organismo puede resultar dañina y peligrosa para la salud.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha indicado que este delicioso pan debe consumirse con moderación, ofreciendo la “cantidad perfecta” para disfrutar sin afectar tu salud.

¿Hace daño el pan de muerto?

Como cualquier alimento, no se trata de que sea malo o no, lo que lo hace afectar tu salud es la cantidad que comes, una pieza de pan de muerto equivale a 417 calorías, esto sin estar relleno, si no hay que sumar las calorías y la cantidad de azúcar.

La triste noticia es que el IMSS sugiere solo comer la mitad de un pan sin relleno, hablando de un peso aproximado de 50 gramos con un contenido calórico de 208 gramos, así que si lo quieres acompañar con café que sea sin azúcar, descartando “el chopearlo” con chocolate caliente.

Gerardo Juarez Ampliar

¿Cómo cuidar tu salud sin dejar el pan de muerto?

Este pan es un cereal complejo, su alto contenido calórico por ser un carbohidrato lo hace complicado de digerir, es de absorción lenta, quizá te sientas más activo por tanta azúcar, pero es malo para tu salud.

Ampliar

Estas calorías se pueden quemar fácilmente en 2 o 3 horas sin necesidad de hacer ejercicio intenso, pero puedes salir a caminar una vez que termines de comer para no recibir el famoso “mal del puerco”.

Si lo que quieres es disfrutar sin sacrificar el tradicional y delicioso pan puedes comerlo sin azúcar, algunas panaderías lo venden con ajonjolí, aportando tan solo 53 calorías.

Recuerda que el pan no te hace daño, existen ensaladas que por sus aderezos contienen hasta 472.5 calorías, llegando a la conclusión de que comer menos azúcar, tomar agua, caminar mínimo 30 minutos y no excederse con lo que se come, te ayudará a tener una buena salud sin sacrificar el antojo.