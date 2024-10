Issste ofrece micropigmentación de areola-pezón para todas las mujeres que superaron cáncer

· Población no afiliada recibe atención en Centros de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama del organismo

Ciudad de México, 10 de septiembre de 2024.- En el marco del mes dedicado a sensibilizar sobre el cáncer de mama, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) mantiene la Campaña Nacional de Micropigmentación Clínica del Complejo Areola-Pezón, la cual fortalece el abordaje integral de la paciente, que incluye desde diagnóstico hasta la reconstrucción total de las mamas.

Esta iniciativa que impulsa el organismo es el resultado de establecer desde 2022 el Programa Nacional Prioritario de Cáncer de Mama como tema principal, ya que en la actualidad la incidencia es de 39.5 por ciento con mortalidad de 9.9 por ciento, lo que significa que es la primera causa de muerte oncológica de mujeres en México, pues tan sólo en 2023 fallecieron siete mil por este diagnóstico, a pesar de que dicha patología es totalmente curable si se detecta a tiempo.

La especialista en glándula mamaria y procedimientos de intervención de la Dirección Médica del Issste, Anel Arellano Tejeda, detalló que las afiliadas que hayan superado este padecimiento pueden acudir a los hospitales regionales del instituto a solicitar esta intervención de reconstrucción mamaria, ya que se cuenta con insumos necesarios para insertar expansores, implantes y tres tipos de piel superficial que permiten dar volumen al seno.

Para todas las mujeres, sean o no derechohabientes, esta institución de salud implementa de forma permanente la campaña nacional “Mastografía para todas” y Micropigmentación Clínica del Complejo Areola-Pezón, que fortalece el tratamiento integral de esta enfermedad en conjunto con los Centros de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama del Issste que pueden ser consultados en el siguiente enlace: https://goo.su/5XP2R6U.

La campaña de micropigmentación, que ha beneficiado a 74 mujeres en todo el país, está dirigida a todas aquellas que superaron el cáncer y están libres de la enfermedad, con el fin de mejorar su estado psicológico y emocional.

Ampliar

Arellano Tejeda detalló que esta estrategia surgió a partir de la iniciativa Reconocimiento Rosa, una convocatoria que emite el Issste y está dirigida a su personal, el sector Salud en general, asociaciones civiles sin fines de lucro y personajes independientes que participan activamente con acciones positivas dirigidas a la atención de este cáncer en las categorías de tamizaje, detección, diagnóstico, tratamiento, reconstrucción y rehabilitación.

La especialista en micropigmentación, Alejandra Dayana Tierrafría Peña, participó en la convocatoria y recibió este reconocimiento en 2023; a partir de entonces colabora con el instituto para realizar esta técnica, que es totalmente segura y gratuita para las afiliadas y población en general.

Alejandra Tierrafría aplica un método propio llamado “Butterfly”, que consiste en implantar sobre la epidermis micropigmentos de diferentes colores con movimientos similares a los de una mariposa para dibujar una areola de pezón en pechos que fueron sometidos a una mastectomía. Este procedimiento es totalmente individualizado y se realiza por medio de una máquina rotativa que toca ligeramente la piel para implantar el color, hasta que la paciente quede totalmente satisfecha con el aspecto final.

Subrayó que esta técnica —única en el país— ha permitido resultados satisfactorios, pues a pesar de que la superficie del pecho es lisa, se detallan los pliegues y glándulas mamarias que recrean la anatomía del pezón y con ello adquiere apariencia tridimensional que lo hace ver hiperrealista; esto genera que, al terminar el proceso, las mujeres se sientan más seguras y contentas, lo que reduce afecciones psicológicas, mejora su estado emocional y permite mejorar su calidad de vida.

“Esto es un regalo a las derechohabientes y no derechohabientes; sabemos lo difícil que es enfrentar una enfermedad que te cambia la vida. A mí también me ha transformado, porque platicar con ellas y conocer su experiencia me inyecta emoción para seguir adelante ante cualquier adversidad.”

La institución cuenta con especialistas en imagen mamaria y procedimientos de intervención, técnicas radiólogas con capacitación en posicionamiento mamario y equipamiento médico de alta gama, como: mastógrafos digitales, estereotáxico y tomosíntesis, ultrasonidos mamarios e insumos para tratamientos de mínima intervención, los cuales permiten diagnósticos más certeros.

Ampliar

Las mujeres de cualquier parte del país pueden acudir a estos sitios para recibir atención estando sintomáticas o asintomáticas, el personal especializado de los centros valorará el caso particular de cada una de ellas, definiendo el seguimiento que será oportuno realizar de forma individualizada.

Para acceder a los estudios diagnósticos de esta enfermedad es necesario acudir con identificación oficial a las unidades médicas del Issste que cuenten con un Centro de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama.

La próxima Campaña Nacional de Micropigmentación se llevará a cabo el 28 de octubre en el Hospital Regional “Dr. Valentín Gómez Farías”, en Jalisco, en horario por confirmar. Para más información sobre los lugares en que se realizará, la población puede comunicarse al teléfono 55 2080 3798 o bien, al 55 1156 7185, extensión 31938.